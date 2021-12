Comissão pede celeridade na apuração do sequestro de médica

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Salvador realizou ontem uma sessão também para discutir que posição tomar diante do ataque à médica do Hospital São Rafael.

A presidente da comissão, Aladilce Souza (PCdoB), programa uma visita ao hospital e disse que será enviado um documento ao delegado-chefe da Polícia Civil e ao secretário da Segurança Pública cobrando celeridade na apuração.

A comissão também pede apuração da responsabilidade que cabe à administradora do estacionamento. "Já tivemos diversos registros de agressões a funcionários, com furtos, roubos e espancamento. Inclusive de casos semelhantes a esse nos hospitais Roberto Santos, HGE, Hospital do Subúrbio e até nos postos de saúde da prefeitura", diz Aladilce.

A vereadora acrescentou haver diversos fatores que colocam unidades de saúde como áreas que necessitam de segurança especial. Disse que muitos dos funcionários são mulheres e ali se concentra um público que possui um certo poder aquisitivo. Além do que, os grandes hospitais possuem caixas bancários, o que atrai os bandidos".

Na reunião da Câmara Municipal foi discutida uma proposta para instalação de videomonitoramento, melhor iluminação nos estacionamentos dentre outros elementos que eventualmente possam favorecer ações despercebidas dos ladrões.

