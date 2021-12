Comissão fará sessão na CMS pelo Dia da Consciência Negra

A Comissão de Reparação da Câmara Municipal de Salvador (CMS) promoverá, nesta quarta-feira, 20, sessão especial, regimental, pelo Dia da Consciência Negra.

O evento, que contará com a presença de lideranças do movimento negro e estudantes, acontecerá às 9h no Centro de Cultura.

Segundo o presidente do colegiado, vereador Moisés Rocha (PT), o 20 de Novembro “será celebrado com muita reflexão sobre os inúmeros casos de racismo que vêm acontecendo no Brasil, sobretudo em Salvador”.

