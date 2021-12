Comissão discute projeto de monumento para Thomé de Souza

No próximo dia 23, a primeira versão do projeto arquitetônico do monumento para receber os restos mortais de Thomé de Souza será debatida. A informação é do advogado Ademir Ismerim, membro da comissão criada pela prefeitura para cuidar do projeto. A criação da comissão e os seus membros foram definidos em decreto publicado no Diário Oficial do Município no dia 1º de agosto.

Português, Thomé de Souza chegou ao Brasil, em 1549, com a missão de fundar a capital baiana. O túmulo atribuído a ele está em Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, capital portuguesa. O projeto divide opiniões.

"Acho que deveriam deixar Thomé de Souza descansar lá em Portugal. Era para onde ele sempre quis voltar", diz o jornalista e escritor Eduardo Bueno, autor de livros como A coroa, a cruz e a espada, Brasil: uma história, dentre outros títulos. Já o advogado Ademir Ismerim afirma que a intenção conhecida de Thomé de Souza em voltar para Portugal não desmerece a proposta. "Qualquer um que está longe da sua terra sente saudades. Thomé de Souza é parte da nossa história", defende.

Conhecido por sua irreverência, Eduardo Bueno até faz um elogio ao primeiro governador-geral. "O Brasil deu sorte de o empreendimento que era a colonização ter começado com ele. Era eficiente, mas foi sucedido por Duarte da Costa, um cidadão terrível e que, não à toa, era presidente do Senado", afirma Bueno, em meio a gargalhadas.

Fidalgo

Thomé de Souza era de uma família nobre, com parentes como o Conde da Castanheira, Antônio de Ataíde. "O conde era uma espécie de sombra do rei e era primo de Martim Afonso de Sousa", completa. Foi este parentesco que fez, possivelmente, segundo Bueno, Thomé de Souza ganhar o posto de governador-geral do Brasil e a missão de fundar Salvador.

"Naquela época, bem diferente de hoje, era comum nomear parentes. Mudou muito não é?", diz Bueno, em meio a outra série de gargalhadas. Em um tom mais sério, diz que a missão de Thomé de Souza merece respeito. "Salvador existe por conta dele a partir de um projeto ordenado pelo rei".

Simbolismo

Em artigo publicado em A TARDE, na edição do dia 17 de agosto, o escritor Antonio Risério diz que o memorial só terá sentido se trouxer uma intervenção de relevo para Salvador e evocar memórias, como a das dificuldades para fazer a cidade. "Trata-se de mostrar a grandeza do projeto que nos fez nascer como cidade - e que exige grandeza também em direção ao futuro", diz um trecho do artigo. Integrante da comissão, o arquiteto e historiador Francisco Senna afirma que o traslado é uma questão cercada de delicadeza.

"Entrei na comissão para me posicionar e vou defender o que acredito. Ele está sepultado na igreja em que está a família dele. Para trazer de Portugal, tem que ser para ficar em local digno de um chefe de estado", diz Senna. Segundo o arquiteto, trazer os restos mortais não é algo essencial, mas significativo do ponto de vista simbólico. "É este o diálogo que pretendo manter na comissão".

Caboclo

O historiador e doutor em antropologia Roberto Albergaria compartilha a opinião de Eduardo Bueno de que Thomé de Souza deve continuar repousando em Portugal.

"Não vejo necessidade de trazê-lo para cá. Thomé não foi brasileiro, nem baiano. Ele veio para cumprir uma missão e pronto", afirma Albergaria. O antropólogo destaca que o marco de uma ideia de Bahia é a independência política, conquistada a partir de 2 de julho de 1823.

Daí a sua proposta de uma homenagem mais ampla: um memorial ao Caboclo do 2 de Julho. "O caboclo é muito mais representativo do nosso espírito como povo. É cívico, mas ao mesmo tempo rebelde. Até do ponto de vista religioso é assim. Quer mais baianidade do que uma liberdade libertina?", completa. Segundo Albergaria, o caboclo tem um lugar especial no imaginário do povo baiano, pois apresenta variadas facetas.

"O caboclo é muito mais do que o ideal do índio. Ele é o povo em uma mistura interessante. É o dono da terra, que o processo iniciado por Thomé de Souza expulsou e exterminou. Mas ele voltou nos acontecimentos da independência política e se misturou ao universo religioso", completa o antropólogo. Para Albergaria, o caboclo é tão importante do ponto de vista simbólico que consegue fazer a ligação entre a capital baiana e o Recôncavo.

"O caboclo é genérico e é a nossa miscigenação luso-afroindígena. É o caboclo da Lapinha, de Cachoeira, de Itaparica. É uma figura que nos representa como povo".

