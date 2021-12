Comércio volta a funcionar após suposto toque de recolher

Após um suposto toque de recolher ordenado por traficantes nesta sexta-feira, 11, nos bairros do Imbuí, Boca do Rio e São Cristóvão, o comércio voltou a funcionar normalmente na manhã deste sábado, 12. O policiamento segue reforçado nestas localidades.

Segundo a Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), até o momento, não foi registrado nenhum novo caso de toque de recolher ou ataque a ônibus. De acordo com o órgão, cerca de 600 policiais – com suporte de bases móveis, além do suporte aéreo da Polícia Militar (Graer) – reforçam o patrulhamento.

Além dos bairros da capital baiana, o reforço policial também segue nos municípios de Catu e Alagoinhas, que, conforme a SSP, apresentam o mesmo cenário de violência.

De acordo com Maurício Teles Barbosa, secretário da Segurança Pública, as ações ostensivas e investigativas seguem por tempo indeterminado. “A polícia baiana jamais deixará de combater o tráfico de drogas. Quem promover a desordem, seja com áudios nas redes sociais, determinando fechar o comércio ou atacando ônibus será procurado e preso”, avisou.

