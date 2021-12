Comércio informal de pescados na capital é inadequado

A seis dias da Sexta-feira Santa, especialistas alertam os consumidores sobre cuidados que devem ser tomados ao comprar peixe em feiras e mercados informais.

A TARDE percorreu pontos de comercialização informal em Itapuã, Água de Meninos, Feira de São Joaquim e Ribeira. Foram vistos peixes em locais sem refrigeração, expostos às moscas, embalados com jornais, sobre mesas enferrujadas e misturados com vísceras.

A fiscalização é feita de maneira precária. Chefe do setor de alimentos da Vigilância Sanitária de Salvador (Visa), Kátia Resak afirma que o órgão não pode atuar em espaços informais, já que não tem poder de polícia. "Só podemos autuar estabelecimentos formais, com CNPJ", diz a gestora.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) apreende apenas mercadorias de quem trabalha em via pública, sem a devida licença. "A equipe não tem capacidade técnica para avaliar a qualidade do alimento e condições de higiene dos espaços, por isso, às vezes, fazemos operações conjuntas", ressalta Edson dos Santos, chefe do setor de administração de mercados da Semop.

A ação foi realizada na última terça-feira, com o objetivo de fiscalizar ambulantes em frente ao Mercado Popular, em Água de Meninos, um dos pontos de abastecimentos da capital baiana. Mas a ação contou apenas com o apoio da Guarda Municipal e foi realizada em ambientes externos.

Segundo a Bahia Pesca - empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia (Seagri) - o comércio baiano consome 160 mil toneladas de pescados por ano. Desta quantidade, 60 mil toneladas vêm de estados como Santa Catarina e Pará, por via terrestre.



Abastecimento



É na rampa do Mercado Modelo, na praça Cayru, um dos pontos de abastecimento, que Everaldo Batista, 52 anos, pega mercadoria quase todos os dias, por volta de 4h, para vender em Itapuã, ao lado do mercado em construção. "Eu vendo xaréu e camarão. Tudo fresquinho", afirma.

O problema é que o peixe é acondicionado em um recipiente de isopor quebrado e sujo. Em cima da banca de madeira tinha papelão, jornal e ponta de cigarro. As vísceras que caem no chão permanecem a cada peixe tratado. "Aqui não há como limpar durante o trabalho. A cada meia hora está sujo, então deixamos tudo para o final da tarde", justifica.

Do ofício, ele tira o sustento da família com nove filhos. "Se a prefeitura proibir, o que a gente vai fazer, roubar?", questiona em tom de queixa.

Cliente assíduo, José Francisco Paixão, 64 anos, reconhece que o ambiente é inadequado. "É preciso mais atuação da Vigilância Sanitária, porque o ambiente é muito sujo e coloca a nossa saúde em risco. A sorte é que eu sei reconhecer se o peixe está fresco", opina.

Segundo a chefe do setor de alimentos da Visa, a legislação não proíbe o comércio de peixe em feiras. No entanto, determina que o alimento seja mantido sob refrigeração constante, em espaços limpos e sejam manuseados por trabalhadores saudáveis.



"O peixe fresco tem que ficar em um recipiente com gelo e não deve passar mais que 12 horas nessas condições. Além disso, para cada quilo de peixe, deve haver dois quilos de gelo para conservá-lo", finaliza Kátia Resak da Visa.

