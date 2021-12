Comércio fecha e ônibus param de circular em São Gonçalo após morte de suspeito

Alguns comerciantes não abriram seus estabelecimentos nesta terça-feira, 10, e os rodoviários pararam de circular em São Gonçalo do Retiro após um suposto toque de recolher. De acordo com a Polícia Militar (PM), a situação está relacionada a morte de um criminoso que morava no bairro.

O suspeito morreu durante um confronto com a polícia na região do aeroporto, onde Diego Ferreira Figueredo, conhecido como "Açúcar, e um comparsa foram mortos. Uma Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi até aeroporto na noite desta segunda, 9, ao saber que Diego iria desembarcar no local. Ele estava foragido em São Paulo, mas voltou para Salvador após o líder da facção que ele pertencia, Vinícius Barcellar, conhecido como "Fofão", ser preso na capital paulista.

Por conta da morte de Diego e de outro homem não identificado, os comerciantes decidiram não abir nesta terça com medo de represálias. O vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Primo, informou que os profissionais que atuam em São Gonçalo do Retiro também temem ataques.

"Os rodoviários ouviram algumas pessoas e pararam por falta de segurança. Esperamos que normalize logo para que a gente possa regularizar o serviço", disse Primo.

Fábio Primo ainda informou que o sindicato se reunirá com Paulo de Tarso Alonso Uzeda, comandante do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM) para discutir a paralisação dos rodoviários no bairro. O encontro está marcado para as 15h.

De acordo com a PM, o policiamento foi reforçado no bairro por meio de rondas ostensivas de equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) também atua na região.

