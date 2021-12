Comércio fecha e ônibus é incendiado a mando do tráfico

Em resposta à morte de três homens durante uma troca de tiros em ação policial, supostos traficantes atearam fogo em um ônibus no fim de linha do bairro de Valéria nesta segunda-feira, 2. A operação contra o tráfico foi feita pela 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Ainda de acordo com a 31ª CIPM, apenas um coletivo foi queimado, na altura do viaduto que liga Valéria à Palestina. Inicialmente, a Transalvador havia informado que dois veículos teriam sido destruídos.

O trio, suspeito de envolvimento com tráfico de drogas na região, teria atirado nos policiais com metralhadoras e pistolas e foi baleado no confronto. Supostos bandidos foram encaminhado ao Hospital do Subúrbio, mas já chegaram à unidade sem vida.



Segundo a 31ª, o comércio local fechou as portas com medo do confronto entre os policias e os traficantes.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), 15 homens estavam dentro de um matagal da região, quando trocaram tiros com policias da Rondesp, Cipe Polo e da 31ª CIPM - Valéria, que receberam denúncia de um suposto encontro entre traficantes no local.

