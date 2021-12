Comércio fecha após suposto toque de recolher em rua de Pituaçu

O comércio da rua Bastos Araújo, em Pituaçu, fechou na tarde desta terça-feira, 23, após um susposto toque de recolher. A equipe de reportagem de A TARDE esteve no local e encontrou a rua com pouco movimento e os estabelecimentos comerciais sem funcionar.

Segundo a 39º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), moradores ligaram informando do toque de recolher, mas os policiais acreditam que a ação seja um boato. De acordo com a companhia, as viaturas continuam fazendo ronda normalmente no local.

Rua Bastos Araújo encontra-se com pouco movimento (Brenda Ramos | Ag. A TARDE)

adblock ativo