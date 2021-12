Comércio e entidades filantrópicas arrecadam donativos para o Natal

Com a proximidade do Natal, o espírito solidário de ajudar as pessoas menos favorecidas reacende. Nesta época, shoppings e entidades filantrópicas organizam campanhas de arrecadação de donativos para crianças e adolescentes de Salvador e Região Metropolitana.

O Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (INTS) iniciou, no último sábado, a segunda edição da campanha natalina.

A ação será voltada para a arrecadação de brinquedos e roupas, que serão distribuídos a pessoas em situação de rua que ocupam a região do largo de Roma, na Cidade Baixa e no terminal de ônibus Aquidabã, na Baixa dos Sapateiros.

As doações serão realizadas nos dias 26 e 28. O interessado em contribuir com a campanha poderá depositar roupas e brinquedos nos pontos de coleta, localizados na sede da INTS, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brotas, no Centro Técnico Silóe (Largo do Tanque), na Escola San Rafael (Canela) e na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Comércio).

Pedidos

O cliente da loja Ferreira Costa terá a oportunidade de realizar o desejo das crianças da Associação Cristã de Amparo Social (Acas) e da Comunidade Cristã Família da Graça.

Duas árvores de Natal foram colocadas no saguão da loja, na avenida Paralela, com as 60 cartinhas das crianças penduradas. Para realizar o sonho delas, o cliente adotará a carta na árvore e deixará o presente no estande do Natal Solidário, montado na loja.

As Obras Sociais de Irmã Dulce (Osid) também serão contempladas com ações solidárias. Até o dia 24, quem consumir acima de R$ 200 nas lojas do shopping Bela Vista credenciadas com a campanha poderá contribuir com mais R$ 10 e trocar a nota fiscal por um panetone da instituição.

Além da arrecadação por compras, a campanha também destinará o lucro da receita adquirida com a venda de passaportes dos brinquedos que integram a decoração de natalina.

O valor recolhido com a campanha será destinado a 750 crianças do Centro Educacional Santo Antônio, em Simões Filho, que atende crianças e adolescentes em situação de risco social.

*Sob a supervisãoda editora Meire Oliveira

adblock ativo