Comércio: ciclofaixas não funcionam neste domingo

O movimento Salvador Vai de Bike informa que a ciclofaixa de lazer localizada no bairro do Comércio não funciona neste domingo, 27, porque as vias da região estarão reservadas à realização do show Nivea Viva o Samba, na praça Cairu, o que impede a montagem do equipamento no local.

A tenda de compartilhamento das bikes "laranjinhas" será transferida neste dia, especificamente, para o fim de linha do bairro da Ribeira. As ciclofaixas do Centro Histórico e do Parque da Cidade estão funcionando normalmente, das 7h às 16h, segundo a prefeitura.

adblock ativo