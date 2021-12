Comerciários terão programação especial no feriado

Os comerciários, que comemoram o feriado nacional da categoria nesta segunda-feira, 22, poderão contar com diversas atividades culturais e de lazer, em Salvador.

No Sesc Piatã, por exemplo, os trabalhadores terão acesso a um dia exclusivo de atividades comemorativas. Já nos demais cantos da cidade, os comerciários podem contar, durante todo o mês de outubro, com uma programação de lazer diferenciada.

Todas as sextas-feiras, por exemplo, atrações diversas fazem a festa no Partido Alto do Espaço Cultural dos Comerciários, no bairro de Nazaré. No mesmo local, os atores da peça teatral "Os Filhos da Abolição" contam, todos os sábados e domingos, às 19 horas, a história da escravidão no Brasil, no Teatro Dias Gomes.

Na manhã deste domingo, 21, por volta das 9h, comerciários e integrantes do Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec) realizaram, no Dique do Tororó, caminhada contra doença.

