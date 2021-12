Comerciários reivindicam acordo que regularize trabalho aos domingos

Um grupo de comerciários protestou, na manhã desta sexta-feira, 8, em frente ao Salvador Shopping. Eles reivindicam os direitos em relação ao acordo entre trabalhadores e empresários para regularizar o trabalho aos domingos e feriados.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Salvador, Joelson Dourado, o protesto começou por volta das 7h30 e terminou às 9h. A intenção era mobilizar e alertar os trabalhadores sobre a ilegalidade de trabalhar no domingo sem um acordo. Ainda segundo Jailson, desde 2018 que não há acordo dos trabalhadores com sindicato patronal.

“Não podemos deixar que os empresários explorem seus funcionários, fazendo eles trabalharem de forma ilegal. Para a abertura dos estabelecimentos no domingo, é preciso que haja determinação de diversos fatores, como reajuste salarial e horário de funcionamento”, explica Jaelson Dourado.

O sindicalista também alerta que as mobilizações vão continuar durante a próxima semana. “Enquanto estiver funcionando de forma ilegal, vamos continuar parando e mobilizando. É preciso que o trabalhador conheça seus direitos”, completa.

A necessidade de um acordo para funcionamento aos domingos e feriados é um direito garantido pela Lei 11.603/07.

Sindlojas

Já segundo o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindlojas) Paulo Motta, os lojistas ainda estão esperando uma apresentação da proposta de um acordo do Sindicato dos Comerciários.

"Como vamos começar um acordo se os comerciários ainda não enviaram as sugestões para a gente? Precisamos de um posicionamento deles para poder marcar uma reunião", comenta Paulo Motta.

