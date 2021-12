Comerciários protestam no Cabula

Comerciários protestaram nesta quinta-feira, 27, em frente ao shopping Bela Vista, no Cabula. Com faixas e bandeiras, eles pedem 13% de reajuste salarial, redução da jornada de trabalho, auxílio creche e 30% de periculosidade para líder e fiscal de loja, além de fim das horas extras. Os trabalhadores, que estão em campanha salarial, seguem para a Calçada, onde farão novo protesto em frente as lojas da região.

