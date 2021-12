Comerciários protestam na Baixa dos Sapateiros contra retirada de ônibus

Comerciários fizeram uma manifestação na manhã desta quarta-feira, 17, na avenida J.J Seabra, conhecida como Baixa dos Sapateiros, em Salvador. De acordo com o presidente do Sindicato dos Comerciários de Salvador, Jaelson Dourado, o ato foi motivado pela retirada de linhas de ônibus da região.

"O comércio de rua depende da circulação de pessoas. Anos atrás, passavam 200 ônibus por hora, hoje em dia são 40", conta Jaelson. O protesto seguiu até a Prefeitura de Salvador, na Praça Municipal.

Os comerciantes foram recebidos pelo chefe de gabinete da prefeitura, João Roma, e uma nova reunião foi marcada para o dia 30 de janeiro para apresentar soluções para a região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o tráfego chegou a ficar engarrafado durante a manhã, refletindo no bairro do Aquidabã. Ainda de acordo com o órgão, o trânsito já voltou a fluir normalmente na região.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

