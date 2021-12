Comerciários protestam em frente ao shopping Iguatemi

O grupo de comerciários realizou uma manifestação na manhã desta quinta-feira, 17, em frente ao Shopping Iguatemi, que acabou por volta das 10h15.

Eles reivindicavam o cumprimento da data-base da categoria, que era em março, além do reajuste salarial de 13%, o vale-cultura e o auxílio-creche.

Segundo o presidente do Sindicato dos Comerciários, Jaelson Dourado, o objetivo dos trabalhadores era realizar o protesto dentro do shopping, mas eles foram impedidos por seguranças e nove militares da Força Nacional, que ainda permanecem na entrada do estabelecimento.

Apenas duas das quatro portas estão abertas, onde estão os militares armados com rifles.

"Entregamos a reivindicação ao Sindicato dos Lojistas em janeiro e, como não houve negociação, realizamos uma manifestação na avenida Sete [de Setembro] ontem e estamos tentando entrar no Iguatemi", afirmou o sindicalista.

Além das reivindicações, eles denunciaram que os lojistas queria tirar o tíquete-alimentação, que foi um ganho antigo da categoria.

adblock ativo