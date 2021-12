Comerciários protestam contra cobrança em estacionamento

Com carro de som e panfletos, membros do Sindicato dos Comerciários realizaram na manhã deste sábado, 27, um protesto em frente ao estacionamento do Salvador Shopping, na avenida Tancredo Neves. A categoria quer evitar que seus associados paguem pelo estacionamento.

Presidente do sindicato, Jaelson Dourado informa que novas manifestações estão programadas. "É um absurdo os shoppings cobrarem dos trabalhadores pelo estacionamento. Na segunda-feira, vamos protestar em frente ao Shopping da Bahia, e, na terça, em frente ao Shopping Barra. Isso aqui é o início de uma grande batalha" disse.

Dourado ainda não descarta uma paralisação da categoria, se a situação não for resolvida. "Se for preciso, vamos acampar nos shoppings. Vamos envolver a Câmara dos Vereadores, o Ministério Público, até barrarem esse absurdo de cobrar estacionamento para os trabalhadores", afirmou.

O protesto, que iniciou às 7h30, acabou por volta das 9h. O ato não prejudicou o trânsito na região.

