Comerciários protestam contra abertura de shoppings

Desde o início da manhã desta quinta-feira, 28, o Sindicato dos Comerciários da Bahia realiza uma série de protestos contra a abertura dos Shoppings Salvador, na Avenida Tancredo Neves, e Salvador Norte, no bairro de São Cristóvão, na Sexta-Feira Santa, 29.

Por volta das 8 horas da manhã, os profissionais do sindicato realizaram uma manifestação em frente ao Salvador Shopping, entoando palavras de ordem: "Não, não, não! Semana Santa, não!".

Segundo o diretor de imprensa da instituição, Alfredo Santiago, dos cerca de quatro mil profissionais que atuam na unidade, dois mil em cada turno, cerca de 1. 500 participaram da mobilização. Os trabalhadores fecharam as portas, logo após a abertura do shopping, às 9 horas, e deram uma volta no primeiro piso do empreendimento.

Com o término dos protestos no Shopping Salvador, por volta das 10 horas, os integrantes do sindicato encaminharam-se para o Salvador Norte Shopping. No local, os profissionais realizaram um apitaço, pedindo a revogação da decisão de trabalho nesta sexta.

O Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping informaram, por meio de nota, que o horário de funcionamento dos empreendimentos durante a Sexta-Feira Santa foi firmado por meio de acordo entre as administrações e as associações de lojistas dos centros de compras. "A decisão foi motivada pela demanda existente e pela variedade de opções de lazer e entretenimento oferecidos pelos shoppings ao público".

