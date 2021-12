Comerciários fazem passeata no Centro de Salvador

Os comerciários protestam no Centro de Salvador nesta quinta-feira, 11. Os trabalhadores seguem em passeata pela Avenida Sete em direção ao bairro da Piedade. Eles pretendem fechar as lojas que estiverem abertas. A maioria dos lojistas se antecipou e não abriu as portas. Os funcionários ficam na frente dos estabelecimentos e não há previsão de que o comércio abra nesta quinta, de acordo com a categoria.

Depois de caminhar até a Piedade, o grupo pretende retornar pela Avenida Sete para o Campo Grande, onde participam da passeata organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). A caminhada, que envolve trabalhadores de diversos setores, está prevista para as 11 horas, saindo do Campo Grande para a Praça Municipal.

Segurança - Os policiais civis também aderiram ao Dia Nacional de Luta. Apenas 30% do efetivo estão trabalhando nesta quinta, de acordo com o secretário do sindicato da categoria, Bernardino Gayoso. "Aderimos ao movimento nacional e decretamos paralisação de 24 horas. Só estamos realizando flagrante delito encaminhado pela Polícia Militar e levantamento cadavérico, além de tomar conta das unidades", diz.

Ocorrências de furto de veículo, de documentos e objetos e desaparecimento de pessoas, além de perda e extravio de documentos e objetos podem ser registradas na Delegacia Digital.

<GALERIA ID=18484/>

