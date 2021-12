Comerciários fazem festa em clube no bairro de Piatã

Nesta segunda-feira, 20, é comemorado o Dia dos Comerciários, mas, para alguns, não foi sinônimo de folga. Pequenos e médios estabelecimentos de bairro abriram no feriado. Em Brotas, no mercado Super Panilha, um dos poucos pontos de comércio que funcionaram no bairro, o movimento era intenso.

Um dos funcionários, que pediu anonimato, disse que não recebem nada a mais pelo trabalho no feriado. "Somos considerados indústria e não comércio. Quem nos representa é o Sindicato das Panificadoras, por isso não folgamos", informa.

Segundo o advogado trabalhista Luciano Oliveira, se no contrato social o objeto principal da empresa for como panificadora, não há nada de errado. O proprietário da loja Brother Motos, no Imbuí, especializada de produtos para veículos de duas rodas, Cláudio Nunes, 44, aproveitou o dia para arrumar a loja, mas também vendeu.

"Os clientes veem a loja aberta e param para comprar. Deu até para faturar um pouco. Afinal hoje é Dia dos Comerciários e não dos comerciantes", diz Nunes.

Em Pernambués, o Mercadinho Reis esteve a todo vapor. Recentemente inaugurado, o comércio ficou de portas abertas. "Enquanto os outros estão fechados, fazemos nossa divulgação", disse uma das proprietá

adblock ativo