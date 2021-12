Comerciários decretam greve e fecham av. Sete

Os comerciários de Salvador decretaram greve por tempo indeterminado nesta sexta-feira, 9. De acordo com o presidente do sindicato da categoria, Jaelson Dourado, o movimento já tinha sido aprovado pelos trabalhadores em abril, mas os profissionais decidiram iniciar a greve apenas nesta sexta. "Estavamos esperando o melhor momento para pressionar os empresários a sentarem à mesa para negociar. Eles dizem que só negociam se for retirado o benefício de alimentação, o que não aceitamos", diz Jaelson.

A greve acontece as vésperas do Dia das Mães, uma das principais datas de vendas do comércio. Nesta manhã, os trabalhadores fizeram uma passeata a partir das imediações da Casa D'Itália até a avenida Sete, onde fecharam as lojas. De acordo com Jaelson, a categoria vai permanecer durante todo dia na região, impedindo o funcionamento das lojas.

O sindicalista disse que o movimento deve ser realizado em outras regiões da cidade, inclusive nos shoppings de Salvador, mas essas ações ainda não foram programadas.

A reportagem tentou contato com o Sindicato dos Lojistas, mas não conseguiu falar com o presidente da entidade, Paulo Mota.

Trânsito

O movimento dos comerciários congestiona o trânsito no centro de Salvador. O protesto afeta o tráfego a avenida Sete de Setembro até o Dique do Tororó, ninterferindo também no fluxo na Joana Angélica e Politeama, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

adblock ativo