Comerciantes venderão cartelas para estacionar na Zona Azul

A partir de agora, comerciantes podem vender em seus estabelecimentos cartelas Zona Azul para ocupação de vagas de estacionamento ao longo das vias públicas. A medida foi publicada nesta quinta-feira, 25, no Diário Oficial de Salvador por meio da Portaria nº 157/2013, que quebra o monopólio dos guardadores de carro.

As empresas interessadas em comercializar as cartelas devem realizar o cadastro na Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), com a apresentação de documentos, como a cópia do CNPJ e a carteira de identidade dos sócios. Os valores dos talões variam entre R$ 3 (por até duas horas de estacionamento) e R$ 9 (com permanência de até 12 horas na vaga).

Os distribuidores e varejistas terão descontos na compra dos talões. Nas aquisições de até 49 talões por mês, o vendedor terá 15% de descontos e, acima de 250 talões por mês, além de 25% de desconto, o vendedor terá um prazo de dez dias para efetuar o pagamento.

Segundo o secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, a medida facilitará a vida dos usuários na hora de estacionar o veículo. "A prefeitura criou essa portaria para ajudar os motoristas, que poderão comprar a cartela de estacionamento em qualquer lugar. Acredito que os guardadores irão ficar mais atentos quando alguém for estacionar, pois muitas pessoas estacionam e saem sem pagar", pontuou.

Comissão

Segundo o presidente do Sindicato dos Guardadores e Lavadores de Carro (Sindiguarda), Melquisedeque Matos Souza, apesar de preocupados, os representantes do sindicato não se sentiram ofendidos com a nova portaria. "Os guardadores estão preocupados em perder suas comissões porque os usuários já vão chegar com a cartela de estacionamento", conta.

O sindicalista conta que os guardadores estão tentando agendar uma reunião com o secretário Aleluia. "Já estamos tentando marcar essa reunião há três semanas para discutir melhorias para o sindicato, e essa portaria será também um dos assuntos a serem tratados", explica.

Para o empresário Alberto Lima, a medida trará benefícios para os motoristas: "Acredito que ficará mais fácil quando a gente for estacionar", disse. Segundo a assessora da Secretaria Municipal de Transporte (Semut), todo o dinheiro arrecadado com a venda dos talões será investido em fiscalizações da Transalvador.

