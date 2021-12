Comerciantes serão relocados para Itapuã e Cajazeiras

Uma reunião realizada nesta terça-feira, 4, na sede da Secretaria de Ordem Pública (Semop), na BR-324, definiu o destino dos permissionários que deixaram o Mercado do Peixe na segunda, 3.

Eles serão relocados para os mercados municipais de Cajazeiras e Itapuã. O prazo para a entrega desses equipamentos é de 90 dias. Até lá, os comerciantes terão que aguardar ou recorrer a outras alternativas.

Após a reunião com a secretária da Semop, Rosemma Maluf, os nove licenciados presentes afirmaram que estavam satisfeitos com o resultado, apesar de a relocação não ser imediata.

"Não podemos fazer nada em relação a esses 90 dias. Pelo menos, temos algo assegurado", declarou um comerciante que preferiu identificar-se como Nunes. Os outros oito permissionários afirmaram no encontro que possuem outras fontes de renda.

Alguns comerciantes conversaram sobre algumas alternativas de trabalho durante o período antes da relocação. Mas preferiram não comentar sobre o assunto.

A secretária Rosemma Maluf classificou a reunião como produtiva. "Todos ficaram satisfeitos com a reunião", frisou.

Projeto

A desativação do Mercado do Peixe faz parte da segunda etapa das obras de revitalização do Rio Vermelho. Inicialmente, os licenciados deveriam deixar o espaço no dia 30 de julho, mas o prazo foi adiado. Os boxes puderam funcionar até o último domingo.

Neste período, os permissionários estavam apreensivos e o maior receio era não poder retornar para o local. Na reunião desta terça, alguns dos comerciantes comentaram que apenas um licenciado poderá voltar ao espaço, após as obras. A informação não foi confirmada pela secretária.

Atualmente, o Rio Vermelho passa por obras de terraplanagem e está em fase de instalação da nova drenagem. A data de início das intervenções no local do mercado ainda não foi divulgada pela prefeitura.

Até o momento, o município divulgou que a intervenção prevê a troca dos atuais boxes por quiosques, em uma área contínua. O custo do projeto é de R$ 3 milhões e o prazo para a entrega é de oito meses.

adblock ativo