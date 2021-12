Comerciantes reclamam de desapropriação irregular no Cabula

Mais de dez estabelecimentos comerciais localizados na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, foram desapropriados por oficiais de justiça na manhã desta sexta-feira, 10.

De acordo com o técnico em eletrônica Reginaldo Teixeira Reis, proprietário de uma lanchonete e uma loja no local, a desapropriação foi feita de maneira ilegal.

"Estamos sofrendo uma pressão muito grande. Isto já vem acontecendo desde 2006, mas o oficial de justiça está com uma autorização do ano passado. Eles estão passando por cima de um acordo feito com a gente", enfatiza.

Os equipamentos e móveis dos estabelecimentos foram retirados e acomodados nas igrejas de Nossa Senhora do Resgate e São Gonçalo, que ficam próximas ao local.

De acordo com Reginaldo, o terreno onde estão as lojas pertence à Arquidiocese de Salvador, e a briga judicial existe desde 2006.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Arquidiocese, mas a instituição ainda não se pronunciou sobre o fato.

