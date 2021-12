Comerciantes reclamam de custo de boxe na Ceasinha

Permissionários de boxes da Central de Abastecimento do Rio Vermelho, a chamada Ceasinha, dizem-se surpreendidos com a cobrança de uma taxa que garantem não ter sido prevista no acordo que haviam firmado com o governo do Estado.

Segundo informaram, para ocupar o novo mercado, ainda em construção, terão de arcar com uma taxa de instalação de R$ 1.100 por metro quadrado. Dessa forma, o custo para cada comerciante pode variar de R$ 20 mil a R$ 40 mil, conforme o tamanho de cada boxe. Aliás, o valor também é considerado abusivo.

O mercado tem 120 permissionários, e um deles, Otávio Conceição, 52, estima que o pagamento exigido corresponde ao lucro de seis meses de trabalho. "Depois que nos mudamos para a sede provisória, em janeiro do ano passado, as vendas caíram 70%. Perdi muito dinheiro. Essa despesa não estava programada e não tenho condições de pagar", argumentou Otávio.

Para uma comerciante, que preferiu não se identificar, o assunto não foi tratado em nenhuma das reuniões entre governo do Estado e permissionários. "Quando cheguei aqui, há cerca de 30 anos, paguei uma taxa de instalação. Não estou indo para um novo lugar. Vou para a mesma feira, não acho justo pagar caro por isso novamente", reclamou ela.

Secretário nega - De acordo com titular da Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração (SICM), James Correia, a taxa cobrada já havia, sim, sido comunicada e se refere à personalização de cada boxe. "É uma cobrança comum em qualquer empreendimento. Quando se recebe um imóvel após a construção, é necessário que se pague pelos acessórios que serão utilizados por todo o condomínio, como lixeiras, segurança, etc. Essa taxa corresponde à personalização dos espaços e à garantia de outros serviços", explicou.

Para o secretário James Correia, o valor é baixo para o padrão que os comerciantes deverão encontrar após as obras, quando serão entregues, segundo ele, boxes bem equipados e organizados.

"A taxa vai garantir que cada boxe atenda às necessidades de cada proprietário. O governo não pode garantir isso. A reforma não tem caráter paternalista, trata-se de uma sociedade entre a secretaria e os permissionários. Cada um deve adequar seu boxe a suas necessidades", disse.

Segundo o advogado Euvaldo Nunes, o Estado pode cobrar pela taxa desde que a empresa que a cobra atenda às necessidades de cada permissionário do mercado.

Precisa fiscalizar - "A taxa é legal e deve ser paga como uma despesa de condomínio. No entanto, é preciso que cada proprietário avalie suas necessidades e posteriormente fiscalize se o dinheiro pago está sendo devidamente empregado", observou o advogado.

adblock ativo