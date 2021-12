Comerciantes na Barra temem por falta de segurança

Comerciantes da Barra estão assustados com a violência que ocorre na região. E a situação piorou na noite desta quarta-feira, 5, quando o argentino Horácio Lopez, dono do restaurante Carne na Brasa, morreu após ser atingido por tiros dentro do próprio estabelecimento. O crime aconteceu no Porto da Barra.

Dona da doceria Deli Diet, que fica na rua Barão de Itapuã, a empresária Mércia Barreto relatou ao Portal A TARDE o medo que tem com relação à violência no bairro. "Diversos assaltos acontecem em estabelecimentos na Barra. Mas não é só aqui. Minha mãe, por exemplo, tem uma clínica médica em Cajazeiras e já foi assaltada duas vezes. O perigo está por todo canto", disse.

Ainda segundo Mércia, os assaltos cresceram após a reforma da orla da Barra. "Depois disso, a região ficou deserta. Pontos de ônibus, que eram próximos aos estabelecimentos, foram retirados. A movimentação de pessoas diminuiu bastante e, com isso, vem acontecendo bastante assaltos", afirmou.

Já o empresário Paulo Barbosa, dono da loja Closet (localizada também na rua Barão de Itapuã), disse que se sente obrigado a fechar o estabelecimento cedo para evitar a ação dos bandidos. "Fechávamos às 20h, mas a violência é tão grande que temos que encerrar o serviço às 18h. Causa um enorme prejuízo, mas não tem outro jeito", contou.

Barbosa, que instalou câmeras de segurança em sua loja, afirmou que diversas vezes outros comerciantes, e até a polícia e agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), usam as imagens gravadas para identificar criminosos que atuam na área.

Falta polícia

O empresário afirmou ainda que o policiamento só é feito na região no domingo, quando o bairro recebe muitas pessoas, mas que no restante da semana a proteção não existe.

"A insegurança é total. Crimes acontecem constantemente aqui, mas nada é feito", completou ele, que teme que novos casos voltem a acontecer se o policiamento no bairro não melhorar.

Em resposta às reclamações dos comerciantes, a Polícia Militar afirmou em nota que nos últimos meses houve um incremento no policiamento na Barra, por meio da 11ª Companhia Independente de Polícia MIlitar (CIPM). Por meio de sua assessoria de imprensa, informou ainda que o bairro conta com duas bases móveis e o apoio de guarnições do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (Beptur), aos finais de semana, e do Esquadrão Águia.

"Todas as manhãs, a 11ª CIPM conta ainda com o reforço da Operação Cooper, que visa garantir a segurança da população enquanto realiza atividades físicas, e da operação Corredor Turístico de Salvador (CTS), que monitora as principais vias de acesso. A 11ª CIPM realiza abordagens preventivas, radiopatrulhamento com viaturas, motos e policiamento a pé diuturnamente em toda região da Barra, além da utilização de viaturas em pontos estratégicos", completou o comunicado.

Bairros vizinhos

Além da violência na Barra, foram registrados outros crimes em Ondina e no Campo Grande durante a semana. No primeiro, na terça-feira, 4, um grupo de assaltantes roubou turistas na ladeira do Morro do Gato, próximo ao Clube Espanhol. Na fuga, um dos criminosos se jogou no mar, mas foi capturado.



Na segunda, 3, um tiroteio em um ponto de ônibus do Campo Grande deixou três pessoas feridas. Segundo informações da assessoria de Comunicação da Polícia Militar (PM-BA), dois criminosos armados chegaram em um carro e roubaram os pedestres. Durante o assalto, uma das vítimas reagiu e iniciou uma troca de tiros. Um dos criminosos e mais duas pessoas foram atingidos.

