Comerciantes 'enrolam' a língua para atender

Em plena Copa do Mundo, comerciantes de pontos turísticos de Salvador se viram como podem para atender os turistas. A maioria não sabe falar sequer o inglês básico. Na sexta, 13, a equipe de A TARDE foi às ruas conferir como vendedores e estrangeiros estão comunicando-se.

Ao chegar ao Elevador Lacerda - cartão-postal que recebe, aproximadamente, 25 mil pessoas em um dia normal -, a reportagem parou na barraca MS Garcia, que funciona no interior da construção, e pediu: 'give me some coffee, please'. Em português, quer dizer: 'dê-me um pouco de café, por favor!'.

O atendente Paulo Roberto Souza, 20 anos, balançou a cabeça, demonstrando não ter entendido. Após ouvir a explicação de que se tratava de uma reportagem, ele disse que só sabia falar português. "Aqui, o atendimento funciona na base do 'apontômetro'", brincou.

Paulo contou que, na maioria das vezes, consegue atender ao pedido do turista por meio de gestos. "Quando ele pergunta o preço e eu não sei dizer em outro idioma, digito na calculadora, ou escrevo no papel", afirmou.

Mais adiante, na catraca que dá acesso às cabines, a agente da Transalvador Marinalva Melo, 58, que arrecada a tarifa do transporte, também alegou não saber falar inglês ou espanhol.

"Geralmente, eles vêm com guia. Quando não sabem quanto custa, eu mostro uma moeda de dez centavos e outra de cinco", disse. Na praça da Sé, um grupo de filipinos tentava comprar alguns produtos na loja de confecções Souvenir Bahia. Um deles pediu ao dono uma 'small T-shirt' (em português, blusa pequena). O proprietário da loja confundiu-se e mostrou uma peça maior.

Depois de perceber que não era o que o cliente queria, Aloízio Nunes, 44, disse em bom português: "essa dá em você, pode experimentar!".

Após algumas dificuldades, os turistas saíram com algumas mercadorias. Ao pagar, um filipino arriscou em 'portunhol': "Descuento". Também em 'portunhol', Aloízio disse que as peças estavam em 'promocion'.

O comerciante contou que já tomou curso básico de inglês há alguns anos, mas não deu continuidade por falta de tempo. "A loja abre de segunda a sábado, das 9h às 19h. Eu não tenho como", disse.

No quesito moeda, segundo ele, os clientes não passam dificuldade. "Aceito dólar, euro e qualquer outra moeda" afirmou. Aloízio disse que pesquisa o valor da moeda na internet e faz a conversão.

Ao lado da Souvenir, o Café Gourmet atrai visitantes por ser bem decorado e ter espaço confortável. Entretanto, o estabelecimento só dispõe de cardápio em português.

O gerente Alberto Prado, 34, conta que até pensou em criá-lo em outro idioma, mas desistiu porque o Mundial já estava próximo. "Nos planejamos muito em cima da hora", admitiu.

Todos os funcionários do local só falam português, apenas o gerente entende algumas palavras em inglês. Para uma atendente, o segredo é indicar pratos que são conhecidos em outros países, como o estrogonofe.

Prado contou que já enfrentou dificuldades ao tentar explicar a um cliente americano que ali não vendia alimento vegetariano. "Todos os nossos pratos têm carne, ou produtos derivados do leite. Ele tentou me explicar que era vegetariano, e eu não conseguia entender", disse.



Exceção

O vendedor ambulante Luziel de Aragão, 38, supera os comerciantes de lojas e bares. Vendedor de camisas do Brasil e cornetas, ele fala o inglês básico e tem fluência em francês. O conhecimento, entretanto, não foi desenvolvido em cursos preparatórios.

Aragão morou seis anos na França, onde trabalhou como motorista, por isso entende os idiomas. Com uma máquina de cartão de crédito pendurada no pescoço, ele dizia categórico aos turistas presentes no Terreiro de Jesus: 'I accept card' (em português, 'eu aceito cartão').

