Comerciantes do Jd. de Alah são notificados para relocação

A Secretaria de Municipal de Ordem Pública (Semop) notificou nesta terça-feira, 16, os proprietários dos quiosques do Jardim de Alah para que encerrem suas atividades em até 72h. De acordo com a secretaria o pedido foi feito pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) responsável pela obra de requalificação do local.

"Estou muito abalado trabalho aqui há 23 anos e agora tenho que parar. Eles me deram três opções de continuar trabalhando", disse Sérgio Weber, vendedor de coco, que sustenta esposa, um filho e dois enteados, com o seu ofício.

Notificação da prefeitura Foto: Igor Cardoso | Reprodução | Facebook

A prefeitura pediu aos proprietários indicação de três locais nos quais gostariam de trabalhar. Se um dos locais for aprovado eles ficam atuando lá até o fim das obras de revitalização. A administração municipal não informou o que acontece se nenhuma das opções for aceita.

A Semop também não informou quando eles irão iniciar os trabalhos nos novos pontos e nem se dará algum tipo de ajuda na mudança e na estrutura física.

Weber é do Rio Grande do Sul e está na Bahia há 40 anos. Ele espera que quando acabar a obra possa voltar ao seu ponto. "Fui orientado a procurar a Conder para saber se vou ter meu ponto de volta. Pago alvará de funcionamento, sou regularizado, então gostaria de voltar", comentou.

Já a Conder informou que a após a conclusão das obras de urbanização, a reocupação do espaço e as atividades comerciais serão coordenadas e definidas pela Prefeitura.

O órgão estadual disse ainda que a remoção foi pedida porque as obras de pavimentação, drenagem e sinalização viária do local começam no próximo mês e têm previsão de conclusão para o segundo semestre de 2017.

Uma postagem nas redes sociais deu início a um movimento de apoio aos comercintes do local. Até às 18h foram mais 400 compartilhamentos e 900 curtidas.

