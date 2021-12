Comerciantes de São Joaquim recebem chaves dos novos boxes

Os comerciantes da Feira de São Joaquim, na região de Água de meninos em Salvador começaram as receber, nesta sexta-feira, 29, as chaves dos 242 boxes e 122 bancas requalificados. As obras foram vistoriadas pelo secretário de Turismo, José Alves, também nesta sexta.

De acordo com governo, cada um dos comerciantes terá de providenciar as adaptações necessárias referente à atividade comercial que desenvolve. Também há área para bares e restaurantes, além do comércio de frutos do mar, artigos religiosos e animais vivos.

Com o fim de serviço de drenagem, a enseada agora tem água limpa e conta com píer flutuante para atracação de embarcações de pequeno porte, a exemplo dos saveiros que transportam mercadorias do Recôncavo Baiano.

"As chaves estão sendo entregues para que cada concessionário providencie as instalações internas de boxes e bancas, permitindo que a feira entre em pleno funcionamento após investimentos de R$ 40 milhões feitos pelo Governo da Bahia", disse o secretário José Alves.

