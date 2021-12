Comerciantes de Salvador são presos por roubo de carga de café na BR-116

Dois proprietários de mercadinhos em Salvador foram presos na noite desta terça-feira, 26, suspeitos de roubar uma carga de café na BR-116, próximo de Santo Estevão (a 156 quilômetros da capital baiana). O crime aconteceu no último dia 4 de dezembro.

Nos estabelecimentos de Juliano Buraen Serra, no Engenho Velho da Federação, e no de Jefferson Ferreira dos Santos, em Fazenda Coutos, os polícias encontraram o mesmo lote do café roubado.

Segundo as investigações da Delegacia de Furtos e Roubos em Rodovias (Decarga), os suspeitos chegavam a vender cerca de R$ 400 mil em produtos por mês. Há um terceiro homem de prenome "Marcos", também empresário e integrante da quadrilha, que é procurado.

"Existe uma conexão entre as cargas roubadas na BR-116, nas imediações das cidades de Santo Estêvão e Rafael Jambeiro, com Salvador. A capital baiana é, na maioria das vezes, o destino final destes materiais", conta o delegado Flávio Góis, diretor do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

