Comerciantes da 'Favelinha' protestam nesta segunda-feira

Um grupo de comerciantes que trabalham na região conhecida como 'Favelinha', na Pituba, realizou um protesto na manhã desta segunda-feira, 10, na avenida Magalhães Neto.

Os manifestantes fecharam a via e atearam fogo a pneus e pedaços de madeira, o que gerou uma grande nuvem de fumaça na região. Por conta do protesto, o trânsito ficou congestionado na via, para quem seguia com destino à orla.

O motivo da manifestação foi a demolição de bares e lava-jatos que atuavam informalmente na localidade. A ação foi realizada na manhã deste domingo, 9, por agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) e Guarda Municipal.

Moradores e proprietários dos estabelecimentos reclamaram do trabalho da prefeitura, entre eles o comerciante Francisco, dono do Bar e Restaurante Barbicha, que tinha alvará e pagava imposto para funcionar no local, inclusive já tendo quitado o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2014.

