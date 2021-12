Comerciantes alegam prejuízo no Carnaval

Apesar dos R$ 840 milhões movimentados na economia de Salvador com a visita de mais de 700 mil turistas durante o Carnaval - segundo dados da prefeitura - há comerciantes que alegam prejuízos.

Para alguns deles, a perda no faturamento chegou a 40%. A dificuldade de acesso aos estabelecimentos, que fica comprometido com a instalação das estruturas para a festa, seria uma das principais razões do problema.

No caso do proprietário de um restaurante no circuito Dodô, em Ondina, Durval Mesquita, 62, os dias de folia lhe causou um prejuízo em torno de R$ 200 mil.

Mesquita conta que a visibilidade do restaurante - único estabelecimento comercial do prédio onde está instalado - ficou comprometida por conta da instalação de um camarote em frente ao local.

Segundo ele, a montagem da estrutura foi iniciada em janeiro e os clientes deixaram de frequentar o restaurante por causa da dificuldade de acesso.

Taxa

"Não há nenhum benefício para mim. Só há vantagens para eles, que alugam o espaço. O valor que recebo como desconto na taxa do condomínio não compensa diante dos prejuízos e transtornos. Tenho uma equipe de 50 funcionários e, durante o Carnaval, fico no vermelho", diz.

A instalação do camarote na frente do prédio, um espaço privado, só pode realizada com autorização. Para a locação do espaço no período do Carnaval, é feito um contrato entre o camarote e administração do edifício. A autorização para uso do espaço só ocorre após uma assembleia e consenso entre os moradores.

"Estamos no meio do circuito, o aluguel é a melhor opção. Nós teríamos que instalar tapumes para a segurança dos moradores e estrutura do prédio. Se não alugássemos, haveria um aumento de 30% no valor do condomínio para os moradores do residencial. Já com o aluguel, há redução de 40% na taxa", defende a administradora do prédio, Sonara Costa.

As mudanças feitas nas ruas no período do Carnaval para a passagem de trios, circulação de pessoas e instalação de estruturas, como stands e banheiros químicos, podem interferir no fluxo de clientes dos prédios comerciais e são alvos de queixas.]

"O acesso fica comprometido, há presença de ambulantes, mais pessoas na ruas, inclusive algumas delas dormem aqui. Por segurança, somos obrigados a fechar . No final das contas, nós que arcamos com os custos, além dos prejuízos em manter o prédio fechado", reclama Deoclides Barreto, dono de um estabelecimento no bairro da Barra.

Um proprietário de um restaurante, que prefere não se identificar, se queixa do bloqueio de carros. "Interditam a rua e fico sem cliente. Perco um terço do meu faturamento. Para quem tem comércio fixo, não é vantagem", conta.

Interdição

A prefeitura informou que não impede o funcionamento de estabelecimentos comerciais que estão na região dos circuitos. Também disse que proprietários têm autonomia para decidir sobre a abertura ou fechamento durante o período festivo.

Em nota, a Saltur declarou que a festa movimentou R$ 840 milhões e gerou 230 mil empregos diretos e indiretos. Sobre a interdição das vias, afirmou que: "todos os moradores da região recebem adesivos que garantem o trânsito livre na região".

