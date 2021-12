Comerciante rival é suspeita de mandar matar dona de bar

Um dos homens mais procurados pela polícia baiana, José Anderson Santana de Souza, conhecido como "Jango", representado pelo nove de paus do baralho do crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) é apontado pela polícia como autor da morte da comerciante Ana Paula Casali. A vítima foi morta no último sábado, 16, em seu bar, no bairro do Cabula.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações mostram que a motivação do crime tem relação com desavenças entre Ana Paula e Sandra Santos Reis, amiga de Jango e dona do bar vizinho ao estabelecimento da vítima.

Ainda segundo a polícia, uma testemunha disse ter visto Jango chegar ao bar de Ana Paula e procurá-la no local. Depois de acusá-la de atrair clientes do bar de Sandra para o seu bar, o acusado teria disparado um tiro na cabeça da comerciante e fugiu. A polícia apurou também que Sandra teria esfaqueado a concorrente em janeiro de 2013 e será interrogada por suspeita de ser a mandante do crime.

Os Agentes da 2ª Delegacia de Homicídios está à procura de Jango, que atua no tráfico de drogas na localidade da Timbalada, no Cabula, e tem dois mandados de prisão preventiva, sob acusação de homicídios.

