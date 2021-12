Comerciante preso "por engano" será libertado nesta quinta

O comerciante Flávio Silva Santos, preso desde o dia 1º de julho, acusado de fazer parte de um grupo de extermínio, recebeu o alvará de soltura no início da noite desta quarta-feira, 25. A família diz que Santos é inocente.

De acordo com a assessoria do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a juíza Andrea Sarmento acatou o pedido do Ministério Público para que ele fosse solto para responder em liberdade, enquanto a defesa pedia que o processo fosse excluído e a prisão revogada. Santos será solto na manhã desta quinta-feira, 26.

O comerciante foi preso por seu nome constar em um inquérito policial de 2007, numa investigação da Polícia Civil sobre a atuação de uma quadrilha responsável por homicídios e tráfico de drogas, chefiada por um traficante conhecido como "Jão".

Segundo a família de Santos, a prisão foi um erro da polícia. O advogado disse que o delegado que investigava o caso teria destacado, na época, que os dados de Flávio seriam de um dos integranges do bando, conhecido como "Bimba".

