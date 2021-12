Comerciante preso "por engano" é solto

"Te amo, pai", disse Lorena Silva Machado, 20 anos, ao abraçar o comerciante Flávio Silva Santos, 42, preso há 88 dias. "Fica tranquila filha. Acabou", respondeu ele, que afirma ser inocente e ter sido detido "por engano".

O encontro ocorreu na manhã de desta quinta-feira, 26, quando Flávio deixou a Cadeia Pública, em Mata Escura. A vontade, segundo ele, era uma só: voltar para casa.

"Quero ver minha família. Minha filha é uma guerreira. Se não fosse ela, eu não teria saído desse lugar. Fiquei emocionado pela garra que ela teve. É um lugar que eu não desejo para ninguém ficar", disse o comerciante, logo após deixar o Complexo Penitenciário.

Flávio Santos é acusado de integrar um grupo de extermínio que atuava em Salvador em 2007. Anteontem, a Justiça decidiu que ele pode responder em liberdade. "Não perdi a esperança porque sou uma pessoa do bem, inocente. Nunca cometi crime algum", afirmou o comerciante nesta quinta.

Dos nove acusados de participar do grupo, ele era o único que ainda estava preso. Por essa razão, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP- -BA), que representa a acusação, optou pela substituição da prisão do réu por medida cautelar.

Por meio de petição, a defesa requisitou a revogação da prisão e a exclusão do nome de Flávio do processo, mas não teve a solicitação acatada pela juíza Andrea Sarmento do 2º juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Sarmento foi favorável à medida cautelar.

De acordo com inquérito policial, Flávio seria um "matador" conhecido como Bimba. A prisão, segundo o próprio Flávio, está relacionada com a perda da identidade em 2006, no bairro de Valéria.

Prisão - O comerciante foi preso ao tentar tirar a segunda via do documento no Instituto Pedro Mello, no dia 1º de julho deste ano. Ficou detido na Polinter e, no último dia 3, foi transferido para a Cadeia Pública, em Mata Escura.

Da prisão, ele relatou o que chama de uma das piores lembranças: "Houve um dia em que fiquei muito assustado. O COE (Centro de Operações Especiais) chegou e mandou todo mundo ficar nu, e a gente ficou à mercê deles".

Nesta quinta, ao chegar em casa, Flávio foi surpreendido com mais uma recepção calorosa. "Minha avó fez comida baiana e os amigos vieram para vê-lo. Estamos felizes com a vitória. Meu pai é inocente", comemorou a filha Lorena.

