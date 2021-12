Comerciante prende mão em máquina de moer cana em Salvador

O vendedor Delmário Borges Barbosa prendeu uma das mãos em uma máquina de moer cana na manhã desta quinta-feira, 5, no bairro da Barra, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu), que foram acionadas por outros comerciantes que também trabalham no local.

Ainda segundo o órgão, para poder retirar a mão de Delmário, os bombeiros usaram uma máquina para serrar as partes de metal do equipamento de trabalho do vendedor.

A vítima foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e será submetido a uma cirurgia. Não há mais informações sobre o estado de saúde do comerciante.

