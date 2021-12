O comerciante João Batista da Silva, de 61 anos, foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto no Jardim Cruzeiro, situado na Península de Itapagipe, em Salvador, na madrugada deste sábado, 25. A vítima, que era proprietário de uma padaria, foi atingida por tiros à queima roupa.

João Batista saía de casa na companhia do irmão quando os dois foram abordados por assaltantes. O crime aconteceu nas proximidades da residência onde ele morava, por volta das 4h50.

De acordo com um dos genros da vítima, Anderson Rios, no momento do assalto, João Batista e o irmão colocavam malas dentro do carro para viajar ao interior do estado, onde seria celebrada uma missa de falecimento do pai.

"Ele e o irmão estavam se preparando para viajar ao interior, onde seria realizada a missa de três anos de falecimento do pai deles. Foi nessa hora que os bandidos passaram de carro, perceberam que a rua não estava movimentada e anunciaram o assalto", relatou o genro, que desabafou: "Esses bandidos precisam ser presos. Eles não podem ficar soltos, correndo o risco de tirar a vida de outras pessoas de bem".

Em vídeo de câmeras de segurança, é possível ver o momento em que os suspeitos abordam o comerciante. Ele reagiu, entrou em luta corporal com um dos criminosos e foi atingido por tiros.

Depois de balear o comerciante, os criminosos fugiram em um carro branco. João Batista foi socorrido por familiares e levado para o Hospital Agenor Paiva, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), as imagens devem ajudar na identificação dos suspeitos. Até a tarde deste sábado, ninguém havia sido preso. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Vídeos contêm cenas fortes:

Da Redação Comerciante é morto durante tentativa de assalto no Jardim Cruzeiro

