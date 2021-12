Um assalto a cada três meses, essa é a realidade dos comerciantes do bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. De acordo com um comerciante da região, que prefere não se identificar, após o crescimento do bairro e da região, principalmente após a chegada de um grande shopping, os ladrões voltaram os olhos para o local.

"Tenho esse empreendimento há quase três anos e já foram 9 assaltos. Nessa última semana, foram dois em menos de quatro dias", revelou o comerciante. O dono do estabelecimento estima um prejuízo de R$ 1.000, nos dois assaltos, nos dias 15 e 19, além dos bens roubados como celulares de funcionários e clientes.



Veja os assaltos:

Teófilo Henrique Comerciante é assaltado duas vezes em quatro dias

Ele relata ainda que no segundo assalto, funcionários de uma empresa de bebidas que faziam entrega no local também tiveram seus pertences levados. Ainda segundo o comerciante, foram prestadas queixas dos dois assaltos.

O comerciante afirmou que ainda não pensou em fechar o comércio, mas já teve sócio que desistiu. "Logo no começo, quando não tínhamos funcionários, minha sócia estava no caixa e sofreu um assalto, ela ficou traumatizada. Saiu da sociedade e até de Salvador", contou.

O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e com a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) para obter estatísticas do crime na região, mas não obteve sucesso, até a publicação dessa matéria.

