Comerciante é agredido e baleado em bar na Mata Escura

Um comerciante foi baleado quando trabalhava em um bar no bairro de Mata Escura, em Salvador, na noite desta terça-feira, 18. O crime ocorreu por volta das 20h30.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), dois homens chegaram em um Gol vermelho e atiraram em direção a José Carlos Ramos Chagas, 47 anos, que foi atingido no cotovelo.

A vítima, que era dona do estabelecimento, também foi agredida com uma coronhada (golpe com uma arma) na cabeça. José Carlos foi levado por moradores para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula.

Os bandidos fugiram após o crime. Não há informações sobre a motivação da tentativa de homicídio. A polícia investiga a tentativa de homicídio.

