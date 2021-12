Comerciante baleado no Campo Grande é ouvido pela polícia

O comerciante Diego Roza, de 29 anos, esteve na 1ª DT (Barris), na tarde desta quarta-feira, 11, para prestrar esclarecimentos ao delegado Adailton Adan, titular da unidade, sobre a tentativa de homicídio sofrida no último dia 2, na Rua João das Botas, no Campo Grande.

Segundo Adan, ele não esclareceu a real motivação para o crime, contudo, confirmou que havia brigado com o autor dos tiros, Márcio Pereira, o Marcinho, no último dia 24 (sexta-feira).

"Ele disse que já tinha saído com o autor, mas, que deixou de andar com ele por causa do comportamento. Disse que Márcio gosta de bolir com as mulheres dos outros", revelou o titular.

Márcio se apresentou na delegacia com advogados, no dia 4, entregou a arma usada na ação e foi liberado. Um inquérito por tentativa de homicídio foi instaurado.

