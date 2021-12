Comerciante assassinado na Pituba respondia por homicídio

O proprietário de barraca de frutas no bairro da Pituba Elisvaldo da Conceição Oliveira, 36 anos, foi assassinado na noite desta segunda-feira, 23, enquanto trabalhava. O comerciante respondia a processo pelo homicídio do bancário Cristiano Sales Andrade da França, com um golpe de faca, durante uma briga de trânsito no Rio Vermelho, em fevereiro de 2009.

Ele vendia frutas na barraca, na Rua Ceará, quando foi abordado por dois homens em uma moto. O carona desfechou vários tiros e a dupla fugiu. Familiares confirmaram que o comerciante era usuário de cocaína e tinha dívidas com traficantes e agiotas. Também era viciado em jogos de azar.

Outro homem foi assassinado na noite desta segunda, por volta de 21h30. Neverton Tiago da Hora Santos, 24 anos, foi morto com disparos de arma de fogo na Estrada Velha do Aeroporto.

