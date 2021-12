Comemoração do 2 de Julho será de muitos protestos

A comemoração do 2 de Julho em Salvador estará em sintonia com as manifestações que têm ocorrido em todo país. O Movimento Passe Livre Salvador (MPL), junto com os professores da rede estadual, fará um ato durante o cortejo.

A concentração dos ativistas está prevista para às 7h, no posto de gasolina da entrada da Lapinha, no bairro da Liberdade. Além do grupo, outros, como a Marcha das Vadias, também estarão presentes, com concetração prevista às 8h, na praça da Soledade, e saída às 9h.

O objetivo do movimento é impedir a implementação do Estatuto do Nascituro no país e a aprovação da "Cura Gay".

