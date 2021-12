Começam obras da segunda etapa da requalificação da Barra

Após o carnaval e a limpeza do Circuito Dodô, as obras de requalificação da Barra foram retomadas nesta quinta-feira, 6. O trecho do Farol ao Porto e as ruas Barão de Sergy, Barão de Itapuã, Marques de Leão serão contemplados e as obras concluídas até junho, informa a prefeitura.

De acordo com a Casa Civil essa segunda etapa da obra - a primeira, no trecho entre o Farol e o Barra Center, foi entregue antes do carnaval - será feita sem interdição do trânsito, realizando primeiro de um lado da Avenida Sete de Setembro e depois o outro.

Os fios de baixa tensão e telecomunicações nas ruas internas serão aterrados. Já a rede de alta tensão não será aterrada, mas não terá impacto visual porque estará acomodada na estrutura da iluminação pública, explica a prefeitura.

