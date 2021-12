Começa vistoria de veículos para transporte escolar

A vistoria de veículos utilizados no transporte escolar começou nesta segunda-feira, 10. Os permissionários deste serviço devem procurar a Gerência de Táxi e Transportes Especiais (Getax) da Transalvador, na Avenida Vale dos Barris, até 19 de janeiro, conforme calendário de vistoria abaixo.

Estão cadastrados 786 veículos, sendo que nesta segunda serão atendidos os veículos com alvarás de 0001 a 0100. É necessário pagar a taxa de R$48,48, além de apresentar o cartão de identificação, RG, comprovante de residência, licenciamento atualizado, carteira de habilitação classe D, Nada Consta (multas/Trânsito), selo GNV, comprovante de recolhimento da contribuição sindical e certificado de direção defensiva emitido pelo SESC / SENAC.

O carro também deve estar com a padronização obrigatória, em condições de tráfego, segurança, higiene e conservação, além de controlador de velocidade (tacógrafo) aferido pelo Ibametro e equipamentos de segurança.

A novidade deste ano é a permissão de trabalho para que veículos de sete lugares com porta deslizável, como o Doblô, o Effa e o Chana. De acordo com o coordenador da Getax, Marcelo Tavares, a novidade deve diminuir os casos de carros com transporte clandestino.

Para o presidente da Cooperativa de Transporte Escolar da Bahia (Coopelba), Gilson Silva, de 42 anos, é interessante a permissão para esses veículos. Gilson, que trabalha há sete anos com o serviço, foi à Getax regularizar a situação do veículo Doblô. “Esses veículos são mais ágeis no trânsito e podem servir também como transporte de apoio, caso haja alguns problemas com as vans”, ressaltou.

O motorista José Carlos Gouveia reclama que foi surpreendido pela exigência do certificado do Inmetro para o tacógrafo (controlador de velocidade). “Não sabia da exigência e já estava com o dinheiro contado. Pesa no bolso, porque estamos em janeiro e só começamos a trabalhar em fevereiro”, disse ele. Para conseguir a documentação, José Carlos terá que desembolsar R$ 149 pelo certificado e outros R$ 70 pela mão de obra na oficina.

De acordo com agentes da Transalvador, a exigência do certificado realmente só começou a ser cobrada este ano, apesar de já estar prevista como obrigatória em duas portarias do Inmetro, de 2004 e 2008.

A Getax informa que, quem for reprovado, deve retornar ao órgão em até 30 dias com o problema resolvido. A multa para quem for flagrado fazendo transporte sem ter feito a vistoria é de R$ 25,10, além da possibilidade de ter o alvará cassado.



Segue abaixo o Calendário de vistoria:

Data Alvará

10/01/2011.....0001 a 0100

11/01/2011.....0101 a 0200

12/01/2011.....0201 a 0300

13/01/2011.....0301 a 0400

14/01/2011.....0401 a 0500

17/01/2011.....0501 a 0600

18/01/2011.....0601 a 0700

19/01/2011.....0701 em diante

