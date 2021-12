Começa prazo de credenciamento para ambulantes do reveillón

O credenciamento dos ambulantes que desejam trabalhar nos oito dias de festa do Réveillon de Salvador começa nesta sexta-feira, 19, e segue até a próxima terça-feira, 23. O atendimento é presencial e ocorrerá na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), localizada na rua 28 de Setembro, s/n, Baixa dos Sapateiros, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Para se credenciar é necessário comparecer com RG, CPF e comprovante de residência e, para quem deseja comercializar alimentos, será preciso apresentar um atestado de saúde. Serão credenciados os ambulantes que atuem com carrinhos de pipoca, sorvete, água de coco, baianas com tabuleiros de acarajé e mingau, trabalhadores com isopor móvel (38 litros) e fixo (até 170 litros), além de veículos e trailers que comercializem alimentos.

Também serão autorizados vendedores de barracas de chapa, como bancas de revistas, por exemplo. Neste caso, será concedida uma licença especial para comercialização de outros produtos. Para cada atividade desenvolvida será cobrada uma taxa de licenciamento.

Os ambulantes que optarem por trabalhar com o isopor fixo terão direito a utilizar mais dois de menor porte. Para estes, não será necessário levar o equipamento, que será distribuído gratuitamente através da cervejaria Schin, patrocinadora do Réveillon de Salvador. Serão 100 ambulantes autorizados a trabalhar com o isopor fixo.

