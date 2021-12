Começa o cadastro de blocos para Carnaval 2017

Blocos interessados em se apresentar no Carnaval de Salvador 2017 devem se recadastrar até 29 de julho. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município pelo Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (Comcar).

A atualização é obrigatória e o não recadastramento implicará a desistência da entidade para o desfile do próximo ano. Para o recadastramento é preciso apresentar cópia do CNPJ, ata com diretoria atualizada registrada em cartório ou contrato social da produtora e CNPJ da empresa representante, com documento de identificação.

Segundo o conselho, as fichas e declaração já foram encaminhadas para os e-mails de cada entidade e as que não receberam devem comparecer à sede do Comcar (rua Humberto de Campos, 251, Graça).

