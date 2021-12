Começa nesta segunda fiscalização de táxi

A Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador) inicia nesta segunda-feira, 22, a fiscalização de táxis. Cerca de 7 mil taxistas devem passar pelo procedimento na Gerência de Táxi da Transalvador (Getax), nos Barris. O atendimento será conforme calendário montado com base no número do alvará. Serão verificadas itens de padronização obrigatória, além de requisitos de segurança, higiene, conservação e condição de trafegabilidade. O funcionamento do órgão é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 16h30.

