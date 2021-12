Começa licenciamento de ambulantes para a Lavagem de Itapuã

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) iniciou, nesta sexta-feira, 14, o licenciamento dos ambulantes que desejam trabalhar durante a Lavagem de Itapuã, que ocorre no dia 20 de fevereiro (quinta-feira).

O prazo para a solicitação do licenciamento é até as 23h59 de segunda-feira, 17. O procedimento deve ser feito pela internet, no site www.ambulante.salvador.ba.gov.br.

Conforme a Semop, serão permitidos licenciamentos para trabalho com caixa de isopor (R$ 29,50), carrinhos de bebidas, pipoca, milho e sorvete (R$ 29,50), além de tabuleiro de acarajé (R$ 20,84).

Foram disponibilizadas 90 vagas para lotes fixos e 60 vagas para isopores volantes.

