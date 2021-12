Começa julgamento do acusado de estuprar e matar criança de 6 anos

Começou na manhã desta segunda-feira, 21, às 8h30, o julgamento de Pedro Damião Cruz Sena, de 45 anos, acusado de estuprar, arrancar os órgão genitais e matar um garoto de seis anos. O júri popular acontece no Fórum Ruy Barbosa, no bairro de Nazaré, e ainda está em andamento, sem previsão de término.

O crime ocorreu em 2014, no bairro de Pernambues. Pedro Damião convidou o garoto para fazer compras em um shopping e o levou para sua residência, onde estuprou e esfaqueou a criança até a morte. Após o assassinato, o acusado ainda queimou o corpo da vitima.

O corpo foi encontrado quatro dias depois, quando um vizinho de Pedro sentiu o mau cheiro. A polícia divulgou que ele já era foragido do Hospital de Custódia e Tratamento de São Paulo, onde cumpria pena por ter estuprado e matado um menino de 9 anos em 2004.

De acordo com informações do MP-BA, Pedro Damião confessou o crime. "Ele estava brincando com minhas moedas, foi pego de surpresa. Peguei ele pelo pescoço, não teve como gritar", disse o acusado, completando que o crime foi por motivo de vingança, pois ele havia sido expulso do bairro por traficantes.

