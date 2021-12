Começa entrega de kits do Carnaval para vendedores ambulantes

Começou na manhã desta sábado, 15, a entrega de kits para os ambulantes credenciados a trabalhar no Carnaval de Salvador. No circuito Dodô (Barra-Ondina), os interessados devem retirar o material até a terça, 18, de 9h às 17h, na rua Baependi, s/n, no bairro da Ondina. Já no circuito Osmar (Campo Grande), os kits serão distribuídos a deste domingo até quarta, 19, de 9h às 17h, no Icba (entrada pela avenida Miguel Calmon, s/n - Canela).

Os materiais entregues serão isopor, precificador, colete, boné, guarda-sol e barreira. Além da entrega dos kits, os ambulantes credenciados irão receber orientações sobre o consumo responsável e sobre o que será proibido durante o Carnaval.

Técnicos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) estarão nos locais de entrega para qualquer eventualidade. Não será permitido a troca do circuito e nem mudar, alugar ou transferir a licença da área escolhida para trabalhar.

“Estamos atuando e vamos continuar a atuar durante a festa no sentido de evitar objetos que tragam risco à segurança do folião e dos trabalhadores, como faca, facão, espetinho de churrasco, carrinho de metal e pranchões entre outros objetos que possam trazer risco tanto ao folião como ao vendedor”, afirma o secretário Felipe Lucas.

