Começa cortejo da festa do Bonfim; políticos marcam presença

Foi dada a largada para o percurso de oito quilômetros realizado pelos fiéis do Senhor do Bonfim rumo à Colina Sagrada, na manhã desta quinta-feira, 16. A caminhada tem início após a celebração ecumênica realizada na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

A festividade contou com a participação de representantes da Federação Espírita da Bahia, Igreja Batista, Federação do Culto Afro Brasileiro, Hinduísmo e Organização Brahma Kumaris, além da apresentação do coral da Basílica.

O desfile foi aberto pelo tradicional cortejo das baianas, com aproximadamente 50 representantes vestidas com os trajes característicos. Integram o cortejo oficial 45 entidades cadastradas pela prefeitura, além dos blocos de fanfarras independentes espalhados pelo circuito.

A estimativa da Empresa Baiana de Turismo (Saltur) é que a celebração reúna cerca de um milhão de baianos e turistas. Integram o cortejo oficial 45 entidades cadastradas pela prefeitura, além dos blocos de fanfarras independentes espalhados pelo circuito.

Fiéis da Igreja Católica em caminhada em direção ao Bonfim (Foto: Cidadão Repórter)

Diversas autoridades também participam do desfile. Dentre elas, o perfeito de Salvador ACM Neto e a vice-prefeita Célia Sacramento. Também marcaram presença o governador da Bahia, Jaques Wagner, ao lado da primeira-dama Fátima Mendonça, o candidato do governo à sucessão, Rui Costa, e o vice-governador, Otto Alencar.

Apesar dos blocos organizados por partidos políticos, está proibida a utilização de faixas, balões e outros tipos de publicidade, com base no decreto 12.642/2000. O descumprimento da ordem pode acarretar em multa e apreensão do material.

Manifestações populares

Além das manifestações religiosas e culturais, a Lavagem do Bonfim também tem espaços para os diversos tipos de manifestações populares, como o Movimento Passe Livre Salvador (MPL), que aproveitou a celebração para protestar.

Os representantes do movimento reivindicam a ampliação do período de validação do Bilhete Único de duas para quatro horas, além de um posicionamento do governo em relação à redução de 7% na passagem de ônibus.

Com mensagens estampadas em cartazes, os integrantes do movimento mandam recados para os órgãos públicos. Em uma das faixas, é possível ler: "Tá me zoando, almofadinha?", em alusão às melhorias solicitadas ao transporte público.

